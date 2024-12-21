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В Казани закрыли движение троллейбусов №6, 8, 12 до центра города
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В Казани временно закрыли движение троллейбусов №6, 8 и 12 на участке от Танкового кольца в сторону центра города. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Решение принято по требованию Госавтоинспекции.
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