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Общество 21 декабря 2024 09:29

В Казани закрыли движение троллейбусов №6, 8, 12 до центра города

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В Казани временно закрыли движение троллейбусов №6, 8 и 12 на участке от Танкового кольца в сторону центра города. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Решение принято по требованию Госавтоинспекции.

#Трамваи
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