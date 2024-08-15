В Казани воссоздали арочные ворота и обновили дом по ул.Галактионова

Фото: https://t.me/avp_kazan

В Казани к саммиту БРИКС завершен капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Галактионова. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Старинное здание расположено по соседству с объектом культурного наследия — Домом Кекина.

В процессе ремонта рабочие воссоздали арочные ворота с калиткой, очистили и окрасили стены, двери и окна. Также выполнены отсечная гидроизоляция и заменены водосточные трубы, отливы.

В администрации напомнили, что к саммиту на территории двух районов обновлены 26 домов. Кроме того, до конца месяца будет завершен ремонт трех объектов культурного наследия.