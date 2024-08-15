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В Казани воссоздали арочные ворота и обновили дом по ул.Галактионова
В Казани к саммиту БРИКС завершен капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Галактионова. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Старинное здание расположено по соседству с объектом культурного наследия — Домом Кекина.
В процессе ремонта рабочие воссоздали арочные ворота с калиткой, очистили и окрасили стены, двери и окна. Также выполнены отсечная гидроизоляция и заменены водосточные трубы, отливы.
В администрации напомнили, что к саммиту на территории двух районов обновлены 26 домов. Кроме того, до конца месяца будет завершен ремонт трех объектов культурного наследия.
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