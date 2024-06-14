В Казани во второй день Игр БРИКС разыграют медали в 8 дисциплинах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в рамках Игр БРИКС в Казани пройдут соревнования в восьми дисциплинах. Среди них: гребной спорт, карате, настольный теннис, самбо, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу.

Финальные соревнования по плаванию пройдут в ФСТ «Центр гребных видов спорта». Также среди женщин пройдет турнир по настольному теннису в УСК «Центр бокса и настольного тенниса».

Также сегодня пройдут решающие поединки по ушу, самбо. А также финалы в соревнованиях по тяжелой атлетики, карате и спортивной гимнастики (в отдельных видах).

Вне медального зачета проведут матчи по бадминтону и теннису.

Подробнее о результатах первого дня чемпионата в Казани – в обзоре «В первый день Игр БРИКС Россия завоевала 16 золотых медалей».

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.