В первый день Игр БРИКС Россия завоевала 16 золотых медалей

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко

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В Казани завершился первый день турнира Игр БРИКС. Российские спортсмены уже вышли вперед, завоевав сразу 16 золотых медалей.

Чемпионка России по тяжелой атлетике Елизавета Жаткина победила на Играх БРИКС в весовой категории до 49 кг. По сумме попыток в рывке и толчке показала результат 171 кг. Второе место заняла другая россиянка Полина Андреева (162 кг), а третье — Виктория Товар Милано (143 кг) из Венесуэлы.

Среди мужчин в категории до 73 кг первое место занял Зульфат Гараев.

Четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев одержал победу в сольной технической программе по синхронному плаванию на Играх БРИКС в Казани. Он победил соперника из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра.

Российская спортсменка Светлана Колесниченко сначала выиграла в сольной технической программе на соревнованиях по синхронному плаванию. Она набрала 313,6900 балла. Серебро получила Василина Хондошко из Беларуси (296,4750). Третье место заняла спортсменка Диана Онкес (229,9334) из Узбекистана.

Затем Колесниченко в парном плавании завоевала еще одну золотую медаль в дуэте с Майей Дорошко. За свое выступление они получили 304,0783 балла. Второе место заняли спортсменки из Беларуси Анастасия Добровольская и Александра Мирончик (245,2300). Бронзу взял дуэт из КНДР (234,1933).

Соревнования по спортивной гимнастике прошли в казанском «Центре гимнастики». Победителем в индивидуальном многоборье стал российский гимнаст Даниел Маринов.

Россиянка Лейла Васильева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье среди женщин.

Также сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли соревнования по самбо во всех весовых категориях для женщин и мужчин. Россияне завоевали семь медалей и в этой дисциплине. Пять из них – золотые. Их получили Павел Иванов (58 кг), София Емелюкова (50 кг) , Кирилл Бажин (64 кг) , Эльмира Кахраманова (59 кг) и Даниил Орлов (79 кг). Софья Циброва (54 кг) стала серебряным призером, а Амир Хакуй (71 кг) получил бронзу.

Кроме того, в «Татнефть Арене» состоялись состязания по ушу. Двукратная чемпионка мира по ушу Сандра Константинова завоевала золотую награду в дисциплине комплекса с саблей на соревнованиях по ушу‑даошу в рамках Игр БРИКС. Российская спортсменка набрала 9,830 балла. Обладательницей серебра стала Синьюэ Цю (9,795) из Китая, тройку лучших замкнула Захра Джалили Парни (9,730) из Ирана.

В соревновании по ушу-цяншу победа за Павлом Муратовым (цяншу). В разновидности этого восточного единоборства под названием тайцзицюань золото взяла Анастасия Каденова.

Вне медального зачета сегодня провели соревнования по теннису, бадминтону, настольному теннису и гребному спорту.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.