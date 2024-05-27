В Казани во время рейда по мотоциклистам были выявлены 14 нарушителей ПДД

24 мая Госавтоинспекция Казани провела профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мотоциклов.

Как сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Артур Газизов, в процессе рейда, проходившего с 18:00 до полуночи, было выявлено 14 нарушений ПДД.

За управление с нарушением требований к светопропускаемости стекол было составлено 5 протоколов, один протокол оформлен за отсутствие мотошлема у водителя или пассажира. Три протокола было вынесено за управление транспортным средством без соответствующих прав. Также было составлено по одному протоколу за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил перевозки пассажиров, за невыполнение требования сотрудника об остановке и за отсутствие полиса ОСАГО.

Ранее мы сообщали, что в процессе этого рейда автоинспекторы остановили несовершеннолетнего на питбайке, который управлял транспортным средством без прав, а тажке зафиксировали страшное ДТП со смертельным исходом. Читайте подробнее о рейде в материале «ДТП с участием байкеров стало вдвое больше»: в Казани прошел рейд по мотоциклистам».