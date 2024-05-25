«ДТП с участием байкеров стало вдвое больше»: в Казани прошел рейд по мотоциклистам

В Казани 24 мая 2024 года прошел профилактический рейд Госавтоинспекции по предупреждению нарушений Правил дорожного движения водителями мотоциклов. Мероприятие было организовано из-за роста аварийности с участием мотоциклистов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«По состоянию на 24 мая 2024 года было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 18 получили травмы. Проблема травматизма на мототранспорте в последние годы приобретают особую актуальность», – рассказал подполковник полиции, начальник отдела госавтоинспекции МВД России по Казани Эльнар Садриев.

Одной из причин повышенной аварийности на мототранспорте является его растущая популярность. Если в 2022 году в Татарстане регистрировалось 300-400 новых мотоциклов, то в 2023 году эта цифра выросла до 900 единиц.

«Если говорить о аварийности по вине мотоциклистов, то подобных аварий стало в два раза больше», – поделился Эльнар Садриев.

Для профилактики подобных происшествий Госавтоинспекция задействовала все имеющиеся силы и средства, особое внимание уделяя мотобатальонам ДПС. 24 мая на дороги Казани вышло 10 мотоэкипажей и несколько патрульных автомобилей. Уже в начале рейда в поселке Юдино был остановлен 15-летний нарушитель, управлявший мотоциклом.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Ребенок управлял мотоциклом без прав. Транспортное средство было эвакуировано на специальную стоянку, а в отношении несовершеннолетнего нарушителя в присутствии его законного представителя был составлен административный протокол. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет запрошена характеристика на школьника от учебного заведения и рассмотрен вопрос о постановке его на профилактический учет в связи с нарушением ПДД», – рассказал сотрудник госавтоинспекции.

Как выяснилось, 15-летний нарушитель, управлявший мотоциклом, отмечал выпускной из 9-го класса. По его словам, это был первый раз, когда он сел за руль мотоцикла после начала мотосезона. Транспортное средство уже около двух лет зарегистрировано на его дедушку.

«Я не езжу по дорогам общего пользования, катаюсь в лесу и на карьере. Но чтобы добраться домой, мне приходится пересекать дорогу», – пояснил несовершеннолетний водитель.

При оформлении административного протокола школьник и его законные представители пытались убедить сотрудника ГИБДД, что для управления данным видом мототранспорта водительские документы не требуются. В качестве аргумента они ссылались на информацию от продавца, у которого был приобретен мотоцикл, а также демонстрировали видеоролики из интернета. Однако представитель закона остался непреклонен.

Помимо нарушителей на мототранспорте, во время профилактического рейда сотрудники ГИБДД выявляли и другие нарушения ПДД. Так, по меньшей мере один молодой человек был оштрафован и лишен тонировочной пленки на стеклах своего автомобиля.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Профилактическое мероприятие Госавтоинспекции завершилось трагическим инцидентом, ставшим ужасным напоминанием о важности безопасного вождения. На улице Гудованцева в Казани водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. После этого его автомобиль совершил наезд на движущуюся сзади машину.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я ничего не успела понять, удар и вот уже дым идет, людей вытаскивают», – рассказала участница ДТП.

Столкновение было такой силы, что машина частично повалила дерево. Пассажир на переднем сидении погиб на месте. Водителя зажало в смятом автомобиле, его удалось деблокировать и доставить в больницу в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что в этот день у водителя каршеринговой машины родился сын. Кроме него, в автомобиле находились еще 5 человек: 22-летний ровесник водителя, погибший в ДТП, и четверо несовершеннолетних.