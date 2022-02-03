В Казани во время олимпийской паузы состоится хоккейный турнир с участием клубов КХЛ

В Казани с 13 по 16 февраля состоится «Турнир на паузе» с участием клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Помимо казанского клуба, участие в соревнованиях примут также нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Команды проведут по три очные встречи, а победитель турнира определится по количеству набранных очков.

Кроме того, во время соревнований состоится благотворительная игра «Хоккей каждому» с участием детской команды по следж-хоккею.

Расписание матчей на турнире «Ак Барса» и «Нефтехимика»:

13.02, 12:00 – «Северсталь» – «Нефтехимик»;

13.02, 17:00 – «Ак Барс» – «Локомотив»;

14.02, 13:00 – «Локомотив» – «Нефтехимик»;

14.02, 19:00 – «Ак Барс» – «Северсталь»;

16.02, 19:00 – «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Напомним, ранее стало известно, что киберспортивная команда «Ак Барса» вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.