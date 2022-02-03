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Спорт
3 февраля 2022  15:40
Дамир Садриев

Киберспортивная команда «Ак Барса» вышла в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов

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Киберспортивная команда «Татнефть – Ак Барс» заняла второе место в группе 2 и вышла в плей-офф европейской хоккейной Лиги чемпионов. 

Казанский коллектив набрал 46 очков в 30 матчах (21 победа, четыре ничьи и пять поражений), вышел в раунд 1/16 европейского турнира и стал лучшим российским клубом группового этапа. 

Состав команды «Татнефть – Ак Барс»: Кирилл Сюзюмов (вратарь) – Степан Виролайнен, Никита Пенттинен (защитники) – Артем Нестеров, Максим Труханов, Евгений Гаврилов (нападающие).

Напомним, ранее стало известно, что хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков в составе олимпийской сборной России по хоккею прибыли в Пекин.

#ХК Ак барс #хоккей #киберспорт
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