В Казани вновь зажгли елку у «Чаши» – праздник продлили на неделю

По просьбам жителей Казани в городе решили еще на семь дней оставить новогоднее оформление в общественных пространствах. О решении сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

Так, посветка елки у Центра семьи «Казан» заработала уже сегодня в 18.00.

Исключением стали елки на казанском ипподроме, в сквере КЦ «Чулпан» и по улице Мира, которые уже начали демонтировать.

Ранее в исполкоме предположили, что основную новогоднюю иллюминацию в Казани могут оставить до марта. Однако официального подтверждения информации пока не последовало.