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В Казани вновь зажгли елку у «Чаши» – праздник продлили на неделю
По просьбам жителей Казани в городе решили еще на семь дней оставить новогоднее оформление в общественных пространствах. О решении сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.
Так, посветка елки у Центра семьи «Казан» заработала уже сегодня в 18.00.
Исключением стали елки на казанском ипподроме, в сквере КЦ «Чулпан» и по улице Мира, которые уже начали демонтировать.
Ранее в исполкоме предположили, что основную новогоднюю иллюминацию в Казани могут оставить до марта. Однако официального подтверждения информации пока не последовало.
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