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Руc Тат
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Общество 15 января 2024 19:18

В Казани вновь зажгли елку у «Чаши» – праздник продлили на неделю

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По просьбам жителей Казани в городе решили еще на семь дней оставить новогоднее оформление в общественных пространствах. О решении сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

Так, посветка елки у Центра семьи «Казан» заработала уже сегодня в 18.00.

Исключением стали елки на казанском ипподроме, в сквере КЦ «Чулпан» и по улице Мира, которые уже начали демонтировать.

Ранее в исполкоме предположили, что основную новогоднюю иллюминацию в Казани могут оставить до марта. Однако официального подтверждения информации пока не последовало.

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