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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 22:12

В Казани ветер повредил кровлю Национального музея РТ

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Ураганный ветер повредил в Казани кровлю Национального музея Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате никто не пострадал. Произошло частичное повреждение кровли на площади 60 квадратных метров.

Кроме того, сегодня ветер в республике повалил 43 дерева в Казани, Челнах, Зеленодольском, Мамадышском, Заинском, Лаишевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах татарстана.

Ранее мы сообщали, что сорванные кровли и упавшие деревья в Татарстане повредили несколько автомобилей, также пострадал пешеход.

#непогода в татарстане
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