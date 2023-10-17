В Казани ветер повредил кровлю Национального музея РТ

Ураганный ветер повредил в Казани кровлю Национального музея Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате никто не пострадал. Произошло частичное повреждение кровли на площади 60 квадратных метров.

Кроме того, сегодня ветер в республике повалил 43 дерева в Казани, Челнах, Зеленодольском, Мамадышском, Заинском, Лаишевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах татарстана.

Ранее мы сообщали, что сорванные кровли и упавшие деревья в Татарстане повредили несколько автомобилей, также пострадал пешеход.