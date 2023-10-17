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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ветер повредил кровлю Национального музея РТ
Ураганный ветер повредил в Казани кровлю Национального музея Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате никто не пострадал. Произошло частичное повреждение кровли на площади 60 квадратных метров.
Кроме того, сегодня ветер в республике повалил 43 дерева в Казани, Челнах, Зеленодольском, Мамадышском, Заинском, Лаишевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах татарстана.
Ранее мы сообщали, что сорванные кровли и упавшие деревья в Татарстане повредили несколько автомобилей, также пострадал пешеход.
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