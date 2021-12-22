В Казани ведутся предпроектные работы по реконструкции Горьковского шоссе. О проекте в программе «Тема» рассказал градоначальник Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии.

Концепция предполагает расширение дороги до шести полос. Планируется построить по три многоуровневых и одноуровневых развязок, несколько подземных пешеходных переходов, которые обеспечат непрерывное движение авто без светофоров.

«В ближайшее время начнем реализовывать этот проект, но все будет зависеть от экономики, возможностей и федеральной поддержки», – сказал Ильсур Метшин.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал, что реализация проекта по расширению Горьковского шоссе до шести полос начнется в 2022 году.