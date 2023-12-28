В Казани в течение января будет перекрыта для движения авто и пешеходов ул. Фучика

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани в течение января будет перекрыт участок ул. Юлиуса Фучика в районе пересечения с Минской по направлению в сторону Ломжинской. Об этом рассказали в мэрии.

Отмечается, что ограничительный режим будет действовать с 11 по 30 января как для автомобилистов, так и для пешеходов. Причина временных неудобств — на участке будут проводиться работы на трассах тепловода, что нужно для строительства второй линии метро.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани изымут участок с недвижимостью на ул. Юлиуса Фучика для строительства второй линии метро.