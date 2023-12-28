В Казани изымут участок с недвижимостью на ул.Фучика для строительства второй линии метро

Власти Казани объявили об изъятии земельного участка по ул.Фучика и расположенного на нем объекта недвижимости. Решение принято в рамках строительства первого участка второй линии метро на отрезке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица Академика Сахарова». Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

В течение 10 дней собственника уведомят о принятом решении. Будет проведена оценка рыночной стоимости участка и недвижимости, заключен договор об изъятии. Профинансирует мероприятие Финансовое управление исполкома.

Срок действия постановления — три года.