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Экономика 28 декабря 2023 10:11

В Казани изымут участок с недвижимостью на ул.Фучика для строительства второй линии метро

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Власти Казани объявили об изъятии земельного участка по ул.Фучика и расположенного на нем объекта недвижимости. Решение принято в рамках строительства первого участка второй линии метро на отрезке от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица Академика Сахарова». Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

В течение 10 дней собственника уведомят о принятом решении. Будет проведена оценка рыночной стоимости участка и недвижимости, заключен договор об изъятии. Профинансирует мероприятие Финансовое управление исполкома.

Срок действия постановления — три года.

#вторая линия казанского метро #изъятие земель
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