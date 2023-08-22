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Новости Татарстана и Казани
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В Казани в следующем году начнут строительство нового здания первой детской больницы
Обновление первой детской больницы Казани обсуждалось еще в 2022 году, в данный момент все идет к строительству. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
«Первая детская больница – крайне необходимый проект. Мы понимаем, что головным учреждением по детству у нас является Детская республиканская клиническая больница, но для города крайне необходима своя клиника», – рассказал он, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Миннуллин подчеркнул, что проект не заморожен, он находится в работе. По его словам, есть уверенность, что строительство начнется в 2024 году.
Ранее «Татар-информ» показывал эскиз проекта Первой детской больницы, которую планируют возвести на улице Гаврилова.
В медицинском центре помощь будут оказывать различные специалисты. Важно, что все они будут сосредоточены в одном месте. Планируется открыть отделение восстановительного лечения и детской реабилитации, а лечебные процедуры проводить на открытом воздухе.
Отмечается, что строительство пройдет по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
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