В Казани в следующем году начнут строительство нового здания первой детской больницы

Обновление первой детской больницы Казани обсуждалось еще в 2022 году, в данный момент все идет к строительству. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Первая детская больница – крайне необходимый проект. Мы понимаем, что головным учреждением по детству у нас является Детская республиканская клиническая больница, но для города крайне необходима своя клиника», – рассказал он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Миннуллин подчеркнул, что проект не заморожен, он находится в работе. По его словам, есть уверенность, что строительство начнется в 2024 году.

Ранее «Татар-информ» показывал эскиз проекта Первой детской больницы, которую планируют возвести на улице Гаврилова.

В медицинском центре помощь будут оказывать различные специалисты. Важно, что все они будут сосредоточены в одном месте. Планируется открыть отделение восстановительного лечения и детской реабилитации, а лечебные процедуры проводить на открытом воздухе.

Отмечается, что строительство пройдет по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».