В Казани в Рождество организуют спецподачу общественного транспорта

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В Рождество в Казани организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих, об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Ночью 7 января в 1:30 на остановке «Центральный стадион» казанцев будут ждать троллейбусы №2 и автобусы №№6, 10а, 15, 23, 30.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал, что в Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан».