Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани в Рождество организуют спецподачу общественного транспорта
В Рождество в Казани организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих, об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Ночью 7 января в 1:30 на остановке «Центральный стадион» казанцев будут ждать троллейбусы №2 и автобусы №№6, 10а, 15, 23, 30.
Ранее «Татар-информ» уже сообщал, что в Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»