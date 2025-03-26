В Казани в преддверии 80-летия Победы откроют новые памятники героям

В столице Татарстана ведется большая работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

В городе 119 улиц носят имена Героев Советского Союза, установлено 190 памятных и мемориальных сооружений, связанных с событиями войны. В преддверии 80-летия Победы все памятники приведут в порядок, а также планируется открытие новых. В числе последних – памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюст военного историка, генерала армии Махмута Гареева и мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

Особое внимание уделяется школьным музеям. В Казани насчитывается 168 школьных музеев, 46 из которых имеют военно-патриотическую направленность, а в 89 есть экспозиции о героях войны. За последние десять лет десяти школам присвоены имена Героев Советского Союза и России.

Активно развивается юнармейское движение, в котором состоят 6740 школьников. Сообщество «Движения первых» также активно участвует в патриотическом воспитании.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.