Ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова продлили до конца ноября

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В столице Татарстана в очередной раз продлили ограничение движения транспорта по улицам Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новое ограничение будет действовать с сегодняшнего дня до 30 ноября. Причиной временных неудобств станет реконструкция водопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Проезжая часть на улице Сыртлановой окажется перекрыта у домов №1 и 5, между домами №9 и 11, около пересечения с улицами Хусаина Мавлютова и Гарифьянова, а также рядом с домом №17 по улице Мавлютова.

Помимо этого, будет закрыта проезжая часть на улице Мавлютова около 5-го корпуса дома №17е. У 2-го корпуса того же здания закроют проезжую часть и полностью перекроют местный проезд.