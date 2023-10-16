Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова продлили до конца ноября
В столице Татарстана в очередной раз продлили ограничение движения транспорта по улицам Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Новое ограничение будет действовать с сегодняшнего дня до 30 ноября. Причиной временных неудобств станет реконструкция водопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Проезжая часть на улице Сыртлановой окажется перекрыта у домов №1 и 5, между домами №9 и 11, около пересечения с улицами Хусаина Мавлютова и Гарифьянова, а также рядом с домом №17 по улице Мавлютова.
Помимо этого, будет закрыта проезжая часть на улице Мавлютова около 5-го корпуса дома №17е. У 2-го корпуса того же здания закроют проезжую часть и полностью перекроют местный проезд.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»