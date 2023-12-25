Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В праздники в Казани в 2 раза усилят дежурство бригад для устранения неполадок в ЖКХ
В Казани в новогодние праздники в два раза увеличат количество дежурных бригад и спецтехники. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«В ресурсоснабжающих организациях дежурство в новогодние дни по сравнению с обычными днями [будет усилено] – количество дежурных бригад и спецтехники увеличено вдвое. Дежурство будут нести 56 бригад, в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта», — прокомментировал спикер.
Он также напомнил, что в исполкоме города и администрациях районов будет организовано дежурство руководителей и налажена диспетчерская связь.
Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что в Новый год в Казани будут дежурить 595 единиц техники, в случае аномальных снегопадов выпустят еще 300 единиц.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»