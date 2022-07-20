В Казани в несколько этапов ограничат движение по улице Терегулова

В столице Татарстана поэтапно ограничат движение по улице Терегулова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станет прокладка хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Сначала, с 26 по 29 июля, окажется полностью закрыто движение по проезжей части и тротуару около дома №10 по улице Терегулова.

Затем, с 30 июля по 2 августа, будет перекрыта проезжая часть у строящегося здания №23 по улице Терегулова.

Потом, с 3 по 6 августа, частично ограничат движение по проезжей части возле дома №18 по улице Терегулова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани поэтапно ограничат движение по переулку и улице Бахетле.