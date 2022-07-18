В Казани поэтапно ограничат движение по переулку и улице Бахетле

В столице Татарстана поэтапно ограничат движение по улице и переулку Бахетле. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станет строительство сетей водоснабжения. Уже завтра, 19 июля, окажется перекрыто движение по проезжей части на участке от дома №18 до дома №14 по переулку Бахетле.

В среду, 20 июля, будет закрыто движение по проезжей части на участке от дома №14 до дома №6 по переулку Бахетле. В пятницу, 22 июля, ограничат движение по проезжей части на участке от дома №6 до дома №2 по переулку Бахетле.

В понедельник, 25 июля, окажется перекрыто движение на участке от дома №1 по переулку Бахетле до дома №40 по улице Бахетле. Во вторник, 26 июля, частично закроют движение на участке от дома № 2 по переулку Бахетле до дома №49 по улице Бахетле.

В среду, 27 июля, перекроют движение по проезжей части на участке от дома №49 до дома №55 по улице Бахетле. Кроме того, в среду и четверг, 27 и 28 июля, будет ограничено движение на участке от дома №49 до дома № 67 по улице Бахетле.

И, наконец, в пятницу, 29 июля, частично закроют движение на участке от дома №67 до дома №58 по улице Бахетле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца августа ограничат движение по улице Губкина в Казани.