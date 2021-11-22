Наряды полиции и высаженные пассажиры: как в Казани проверяют QR-коды в транспорте

Сотни неуехавших пассажиров и нападения на кондукторов автобусов – с сегодняшнего дня в общественный транспорт Казани начали пускать только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции, о перенесенном заболевании или медотвода. Журналисты ИА «Татар-информ» ранним утром побывали на остановках автобусов и на станциях метро.

С сегодняшнего дня в общественном транспорте Казани невозможно проехать без QR-кода о вакцинации от covid-19, о перенесенном заболевании или медотвода

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С сегодняшнего дня проехать в общественном транспорте можно только с QR-кодом о вакцинации или подтверждающим перенесенное заболевание либо со справкой о медотводе. Большинство жителей отнеслись к новым коронавирусным ограничениям с пониманием и были готовы к проверкам – без лишних слов предъявляли QR-код, однако остались и те, кто до сих пор пренебрегает коронавирусными ограничениями.

Десятки контролеров на остановках и кондукторы проверяли каждого пассажира. Тех, у кого не было соответствующих справок, – высаживали. Только за одно утро в общественном транспорте без QR-кодов поймали сотни пассажиров.

«Хочу отметить, что на 65 остановках сегодня начали работать добровольцы – сотрудники транспортных предприятий. Это сделано для того, чтобы облегчить работу кондукторов и ускорить процесс проверки. Справки и коды они проверяют как на улице, пока человек ждет автобус, так и внутри него», – отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Такси мне обойдется в 500 рублей!»

Оставшись на улице, многие пассажиры решили попытать удачу в метро, другие вызывали такси и уезжали. Были и те, кто просто разворачивался и уходил домой.

«У меня есть справка о том, что я сделал первый компонент вакцины. Вторая будет через три недели. Почему меня не пускают в автобус? Как я должен доехать до работы? На такси за 500 рублей? Что делать, будем решать с работодателем», – высказался мужчина.

Оставшись на улице, многие пассажиры решили попытать удачу в метро, другие вызывали такси и уезжали Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К слову, тех, кто решил проскочить без QR-кода в метро, тоже ждал сюрприз. На входе возле турникетов стояли проверяющие. Они тоже сканировали QR-коды со справок. Тех, у кого их не было, разворачивали.

Проехать зайцем

Некоторые казанцы сегодня проявляли чудеса находчивости – во время проверки на одной из остановок контролерам попалась пожилая женщина. Ни QR-кода, ни справки о медотводе с собой у нее не было. Женщину высадили, однако она запрыгнула в другой маршрут и уехала.

«Нет, у меня не успели проверить справки. Я проехала всего лишь одну остановку. Кондуктор до меня не успела дойти. Меня высадили проверяющие», – обмолвилась женщина, пока бежала на следующий автобус.

По словам кондукторов, за одну остановку они попросту не успевают проверить всех пассажиров, особенно в час пик Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Точно так же, зайцем, решил проехаться молодой казанец. После того как из автобуса его высадили проверяющие, он пересел в другой маршрут и уехал.

По словам кондукторов, за одну остановку они попросту не успевают проверить всех пассажиров, особенно в час пик. Именно этим и пользуются недобросовестные пассажиры.

Нападают на кондукторов

В маршрутном автобусе №89 обстановка накалилась до предела. Транспорт был забит пассажирами практически до отказа. Однако продолжать поездку водитель не стал, автобус простоял на остановке почти четверть часа – кондуктор отказывалась работать.

«Они кричат на меня, не дают спокойно работать. Некоторые пассажиры и вовсе отказываются показывать мне свои справки. Как работать в такой обстановке?», – жаловалась женщина.

Однако пассажиры, наоборот, уверяли журналистов, что все справки с собой у них есть и готовы показать их кондуктору, а возмущаются лишь потому, что рейс задерживается, и они могут опоздать на работу.

Пассажиры уверяли, что все справки готовы показать кондуктору, а возмущаются лишь потому, что рейс задерживается, и они могут опоздать на работу Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

89-й маршрут не единственный сегодня, чья работа была парализована. Как рассказал Сергей Темляков, за утро уже было три случая, когда пассажиры едва не накидывались на кондукторов, отказывались показывать справки и выходить из автобуса. Чтобы решить проблему на место вызвали сотрудников полиции.

На автобусе 31-го маршрута в двенадцатом часу дня казанец напал на кондуктора. Все произошло на развороте возле метро Аметьево. Сначала пассажир ударил женщину-кондуктора, затем брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. На место вызвали скорую помощь и полицейских.

К слову, еще один вопиющий случай произошел вчера. Разъяренный пассажир разбил нос кондуктору 43-го маршрута. Мужчина пытался проехать на автобусе с чужим проездным. На просьбу оплатить проезд, пассажир накинулся на женщину, стал ей грубить и ударил ее.

«Началась нецензурная брань в мой адрес, меня оскорбляли. Когда я попросила оплатить проезд, в противном случае водитель остановит автобус, меня ударили в лицо. В результате, у меня переломан нос и затек глаз», – рассказал кондуктор автобуса.

На место вызвали полицейских и медиков скорой помощи, кондуктора госпитализировали в 7-ю горбольницу.

За утро уже было несколько случаев, когда пассажиры едва не накидывались на кондукторов, отказывались показывать справки и выходить из автобуса Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В такое напряженное время я обращаюсь ко всем пассажирам, чтобы они помогали кондукторам, если видят подобных пассажиров. Это задерживает автобус. Просите таких пассажиров как можно быстрее покинуть транспорт, тем самым вы существенно сэкономите время проверки и быстрее доедете до работы», – обратился к казанцам председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Неподъемные штрафы, как для перевозчиков, так и для пассажиров

Проезд пассажиров без QR-кода или справки о медотводе чреват серьезными штрафами как для них самих, так и для перевозчиков, предупреждает Сергей Темляков. И если пассажиру может грозить штраф до 30 тысяч рублей, то для перевозчиков сумма в разы больше.

«Если сотрудник полиции или Роспотребнадзора выявит в салоне автобуса пассажира без QR-кода, то перевозчику будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Причем, если в автобусе поймают четверых таких человек, то штраф выпишут за каждого. Что делать перевозчикам, которые находятся в трудной финансовой ситуации? Два миллиона на один автобус это неподъемная сумма, поэтому проще остановить автобус», – отметил Темляков.

Сергей Темляков: «Не нужно срывать злость на кондукторов, они не виноваты, выполняют свою работу» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Председатель Ассоциации АТП РТ напомнил, что решение о введении QR-кодов было принято Правительством республики в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Не нужно срывать злость на кондукторов, они не виноваты, выполняют свою работу. Поэтому прошу пассажиров отнестись к проверкам с пониманием. Мы надеемся на порядочность граждан», – обратился к жителям Казани Темляков.

Напомним, что с сегодняшнего дня пассажирам старше 18 лет без QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании запрещен проезд в общественном транспорте. Ограничения касаются автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.

Также, с сегодняшнего дня у жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или медотводе, заблокированы транспортные карты. У тех, кто пополнил карты на декабрь, но не имеют QR-кода, действие льготной карты будет продлено после снятия ограничений без дополнительного пополнения, – то есть деньги не сгорят.

Ограничения касаются и метрополитена. Вход и нахождение на станциях метро без QR-кода запрещаются Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Проверяют QR-коды в общественном транспорте при оплате проезда. То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор спрашивает у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство. Ограничения касаются и метрополитена. Вход и нахождение на станциях метро без QR-кода запрещаются. На станциях метрополитена наличие QR-кода проверяют при прохождении через турникетные линии», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Документы проверяют специальным оборудованием. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал перевозчиков в части приобретения необходимого технического оборудования по считыванию и распознаванию кодов.

Фоторепортаж Михаила Захарова: