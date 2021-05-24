В этом году в Казани завершат строительство полилингвального центра допобразования

В Казани в этом году завершат строительство центра дополнительного образования для полилингвального комплекса «Адымнар». Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова во время онлайн-эфира.

«В системе будет такая единица, как центр дополнительного образования. В этом году завершаем строительство загородного центра для казанского комплекса на озере Лебяжье. Это будет круглогодичный центр, куда дети классами вместе со своими педагогами будут выезжать на определенный период времени и погружаться в языковую среду», — рассказала спикер.

По словам Ларионовой, в казанском центре дополнительного образования планируется организовывать смены не только на татарском языке, но и на английском. «Сейчас мы решаем, как у нас будет работать этот центр, чтобы дети погружались в языковую среду», — заметила она.

Депутат подчеркнула, что центр дополнительного образования для полилингвальной школы начнут строить и в Набережных Челнах. «Он будет обслуживать также детей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска. Мы берем площадку КАМАЗовского лагеря», — уточнила она.

Кроме того, в системе полилингвальных образовательных комплексов предусмотрена работа дошкольных учреждений, добавила парламентарий.

«Язык значительно проще познается с самого раннего возраста. В Елабуге есть уже два полилингвальных детсада. Три дошкольных полилингвальных учреждения работают в Набережных Челнах. И в этом направлении работаем с Нижнекамском и Альметьевском. Полилингвальный детский сад появился в Усадах Лаишевского района. Казань в этом направлении тоже начинает серьезно работать», — заключила Ларионова.

Проект создания сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию», призванных стать моделью современной школы, реализуется в республике с 2019 года. Он инициирован Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом РТ Рустамом Миннихановым.