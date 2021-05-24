В Лаишевском районе Татарстана построят полилингвальный комплекс «Адымнар»

В селе Усады Лаишевского района Татарстана построят полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова во время онлайн-эфира.

«Совсем недавно Президент Татарстана принял решение, что будет построен комплекс в Лаишевском районе, в селе Усады. Там сегодня создается немало промышленных предприятий, где востребован английский язык и не только. В дальнейшем в Казани, возможно, будет построен еще один комплекс, потому что востребованность колоссальная», — рассказала депутат.

Ларионова добавила, что во многих классах казанского полилингвального комплекса обучаются 38–39 детей, а обычно в классы набирают по 24 ученика.

«Поставили задачу, что в республике должно быть шесть или семь полилингвальных комплексов, прежде всего в городах. В селах татарский язык никуда не пропадал, это язык матери. В сельских муниципальных образованиях у нас татарский знают. У нас в городе появился такой феномен, что мы детей-татар учим татарскому с нуля. Они приходят в школу, не зная практически ни одного слова по-татарски», — подчеркнула парламентарий.

Ларионова напомнила, что в прошлом году по одному полилингвальному комплексу открылось в Казани и Елабуге. К 1 сентября этого года такая школа должна появиться в Набережных Челнах. В дальнейшем запланировано строительство комплексов в Нижнекамске и Альметьевске.