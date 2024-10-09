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Общество 9 октября 2024 10:25

В Казани в этом году зарегистрировали 275 электромобилей

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В Казани в этом году зарегистрировали 275 электромобилей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года в Казани зарегистрировали 275 электромобилей. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

В прошлом году в столице Татарстана появились 288 единиц экотранспорта, а в 2022-м – 124. Все в городе на данный момент зарегистрированы 815 электромобилей.

В ведомстве напомнили, что владельцы данных ТС могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками, которые расположены вдоль улично-дорожной сети. Исключение составляют места для инвалидов.

Ранее сообщалось о планах экспортировать электромобили «Атом» за границу.

#электромобили #электромобиль #Транспорт #Казань #Экология
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