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Новости Татарстана и Казани
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В Казани в этом году зарегистрировали 275 электромобилей
С начала года в Казани зарегистрировали 275 электромобилей. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.
В прошлом году в столице Татарстана появились 288 единиц экотранспорта, а в 2022-м – 124. Все в городе на данный момент зарегистрированы 815 электромобилей.
В ведомстве напомнили, что владельцы данных ТС могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками, которые расположены вдоль улично-дорожной сети. Исключение составляют места для инвалидов.
Ранее сообщалось о планах экспортировать электромобили «Атом» за границу.
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