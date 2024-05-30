В Казани в дни игр и саммита БРИКС запретят перевозить опасные грузы

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Во время крупных международных мероприятий, которые Казань будет принимать у себя в этом году, в городе будут ограничать движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.

«<...> ввести ограничение движения и стоянки транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности по автомобильным дорогам», – сказано в постановлении.

Так, режим будет действовать во время Игр стран БРИКС (с 10 по 26 июня), Международного форума Kazan Digital Week (с 9 по 11 сентября), XVI Саммита стран БРИКС (с 22 по 24 октября) и Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» (с 13 по 15 ноября).