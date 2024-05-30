В Казани утвердили новые правила пользования общественным транспортом. Соответствующий документ появился в сборнике документов мэрии города. Цель принятия данного перечня – повысить культуру обслуживания пассажиров, безопасность и сохранность подвижных составов.

Теперь утвержденные правила предстоит донести до перевозчиков. Этим должен заняться комитет по транспорту Казани. Исполнение правил поручили контролировать замруководителя исполкома столицы РТ Ильдару Шакирову.

Ранее сообщалось, что, согласно новым правилам, пассажиров обяжут в транспорте, имеющем две двери, заходить через заднюю дверь, а выходить - через обе двери. В транспорте, где есть три двери, посадка должна будет проходить через заднюю и среднюю дверь, а выход через все двери.

При этом через переднюю дверь имеют право входить только пассажиры с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды и пожилые люди, а также работники городского пассажирского транспорта при исполнении ими служебных обязанностей.

Также пассажирам запретят входить в салон с едой, а также с багажом и в одежде, которые могут испачкать других пассажиров, заходить в автобус в нетрезвом виде и распивать алкогольные напитки во время поездки.

Запретят горожанам и стоять у передней двери салона, поскольку это мешает водителю контролировать за входом и выходом других пассажиров. За все эти нарушения пассажир понесет административную ответственность.

Ряд пунктов коснулся и водителей. Он должен строго соблюдать маршрут и расписание движения, останавливаться на всех остановках и не превышать скорость движения, плавно тормозить и ускоряться. Еще водителей обяжут начинать движение только при закрытых дверях салона и продавать контрольные билеты только при полной остановке.

Если пассажиру нужно выйти на «остановке по требованию», то он должен заранее об этом предупредить. Только в этом случае водитель обязан остановиться.