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Общество 14 февраля 2025 21:16

В Казани в День всех влюбленных 37 пар вступили в брак

В Казани в День всех влюбленных 37 пар вступили в брак
Фото: t.me/zags_kazan

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в столице Татарстана вступили в брак 37 пар. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Казани.

В связи с этим в казанском ЗАГСе констатировали, что если одни пары выбирают этот день для романтических свиданий и признаний в любви, другие решают приурочить создание семьи к этому празднику.

«От всей души поздравляем наших молодоженов с днем свадьбы! Пусть этот день станет началом долгого и счастливого пути вместе. Будьте счастливы, любите друг друга и берегите свою семью!» – пожелали жителям Казани, зарегистрировавшим свои отношения, в ЗАГСе столицы РТ.

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#Управление ЗАГС Казани #заключение брака
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