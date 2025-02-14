В Казани в День всех влюбленных 37 пар вступили в брак

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Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в столице Татарстана вступили в брак 37 пар. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Казани.

В связи с этим в казанском ЗАГСе констатировали, что если одни пары выбирают этот день для романтических свиданий и признаний в любви, другие решают приурочить создание семьи к этому празднику.

«От всей души поздравляем наших молодоженов с днем свадьбы! Пусть этот день станет началом долгого и счастливого пути вместе. Будьте счастливы, любите друг друга и берегите свою семью!» – пожелали жителям Казани, зарегистрировавшим свои отношения, в ЗАГСе столицы РТ.