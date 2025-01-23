В Татарстане в Год семьи заключили 23,6 тыс. браков

В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, в Татарстане зарегистрировали 23,6 тыс. актов о заключении брака. По абсолютному числу браков республика стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа, сообщила на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Активный возраст вступления в брак у молодых людей зафиксирован в 25–29 лет, у девушек — в 18–24 года. При этом возраст самого взрослого жениха составил 89 лет, а невесты — 86. 70% пар вступили в брак впервые», — отметила Ахметова.

Примерно 69% пар воспользовались возможностью подачи заявлений о заключении брака через портал государственных услуг и посетили орган ЗАГС только в день заключения брака. Количество электронных заявлений по сравнению с 2023 годом выросло на 5%.