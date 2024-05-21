В Казани в День семьи проведут квест, а также другие мероприятия этим летом

Каждый год 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. В Казани на этот праздник организуют тематическую квест-экскурсию «Курс на Казань». Жителям и гостям города поведают про известные казанские династии (спортсменов, творческих деятелей и других), рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Всего на маршруте квеста будет 8–10 точек. Во время его прохождения участникам будут давать задания. На всех местах игроков встретит куратор. Участвовать в квесте люди смогут бесплатно, но предварительно записавшись через «ВКонтакте» и Telegram.

Также в июле хотят провести интеллектуально-развлекательную игру «QUIZ/КВИЗ-Лимонад» в Молодежном центре им. Гайдара в рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков».

Еще в августе в столице РТ организуют 11-ю семейную лагерную смену. В ней поучаствуют 10 семей с детьми, состоящими на профилактическом учете, из семейного клуба центра «Доверие». Всего планируется охватить сменой порядка 38–40 человек. «Смена ежегодно проходит в рамках городской программы профилактики наркотизации», – добавила спикер.

Ранее сообщалось, что в нескольких парках Казани летом пройдут бесплатные консультации с психологами. Они будут проходить каждую среду с 16:00 до 19:00.