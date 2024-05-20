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Общество 20 мая 2024 15:37

В нескольких парках Казани летом пройдут бесплатные консультации с психологами

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Специалисты центра психолого-педагогической помощи «Доверие» бесплатно проконсультируют желающих в семи парках Казани. Пообщаться с психологом жители и гости столицы РТ смогут летом. Встречи организуют в рамках социального проекта «Выслушаем». Уточняется, что впервые к команде опытных сотрудников учреждения присоединятся волонтеры – студенты психологических факультетов и начинающие психологи, пишет пресс-служба мэрии города.

Для консультации не надо заранее записываться и предоставлять персональные данные. Принимать горожан будут каждую среду с 16:00 до 19:00, рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина. Точный список мест, где пройдут встречи с психологами, огласят после согласования с дирекцией парков и скверов.

Ранее такой проект реализовывали в Казани в прошлом году и тоже летом. Тогда в акции поучаствовали около 500 человек.

#психологи #консультация #бесплатно #Казань
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