В нескольких парках Казани летом пройдут бесплатные консультации с психологами

Специалисты центра психолого-педагогической помощи «Доверие» бесплатно проконсультируют желающих в семи парках Казани. Пообщаться с психологом жители и гости столицы РТ смогут летом. Встречи организуют в рамках социального проекта «Выслушаем». Уточняется, что впервые к команде опытных сотрудников учреждения присоединятся волонтеры – студенты психологических факультетов и начинающие психологи, пишет пресс-служба мэрии города.

Для консультации не надо заранее записываться и предоставлять персональные данные. Принимать горожан будут каждую среду с 16:00 до 19:00, рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина. Точный список мест, где пройдут встречи с психологами, огласят после согласования с дирекцией парков и скверов.

Ранее такой проект реализовывали в Казани в прошлом году и тоже летом. Тогда в акции поучаствовали около 500 человек.