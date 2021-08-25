В Казани в День города и республики ограничат движение транспорта

В Казани во время подготовки и проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню республики и города, ряд улиц закроют для движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома города.

Так, ограничения затронут улицы Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри (отрезки от улицы Татарстан до улицы Фатиха Карима), а также улицу Зайни Султана (от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри). Планируется, что движение здесь будет приостановлено с 20.00 28 августа до 11.00 31 августа. Также с 23.00 27 августа до 5.00 28 августа, с 23.00 28 августа до 5.00 29 августа и с 21.00 29 августа до 5.00 31 августа будет остановлено движение на площади Тысячелетия, на участке от улицы Ташаяк до улицы Батурина.

Ограничения не коснутся общественного транспорта, уточнили в исполкоме города.

С полным перечнем дорог, на которых будет приостановлено движение, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 августа казанцев ожидает множество культурных и спортивных событий, среди которых – мотофестиваль «Два Кремля», фестиваль национального костюма «Милли кием» и конноспортивный праздник на приз Президента Республики Татарстан.