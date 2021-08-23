Музыкальный салют, Brainstorm, перформанс на балконах: что ждет жителей Казани 30 августа

Какие события смогут посетить казанцы в Дни города и Республики Татарстан, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

В Казани уже начались мероприятия, приуроченные ко Дню республики /

Фото: Салават Камалетдинов

В преддверии Дня республики в Казани пройдут этнофорум и литературный марафон

До Дня республики остается неделя, тем не менее, торжества уже начались. Например, во дворах столицы стартовали отборочные туры конкурса народного караоке «Голос нашего двора». Об этом на совещании сказал нчальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов.

«В преддверии Дня города для жителей и гостей столицы подготовлена яркая программа празднования. Мероприятия уже начались — в казанских дворах проходят отборочные этапы конкурса „Голос нашего двора“. Мероприятия стартовали 16 августа и завершатся 30 августа финальными выступлениями победителей на главной сцене перед Центром семьи „Казан“», — отметил Абзалов.

Для жителей столицы будут работать и праздничные площадки: 26 августа она откроется в парке «Крылья Советов», 28 августа – в сквере на Советской площади, а 30 августа – на площади перед ДК железнодорожников и во дворе на улице Зорге, 121.

Во дворах столицы стартовали отборочные туры конкурса народного караоке «Голос нашего двора», сообщил Азат Абзалов / Фото: kzn.ru

Молодежь Казани ожидает множество культурных и спортивных событий. Так, 25 августа в День памяти поэта-героя Мусы Джалиля на площади 1 Мая состоится подведение итогов литературного марафона «Наши герои» с возложением цветов и награждением победителей.

В рамках Года родных языков и народного единства 26 августа на главной пешеходной улице Баумана состоится открытие выставки «Быть», экспозиция которой расскажет о современной Казани и ее многонациональных жителях.

С 28 по 30 августа в Национальной библиотеке пройдет республиканский «Этностартап форум» — площадка по выявлению и продвижению молодых предпринимателей и их инициатив, направленных на сохранение культуры народов России через производство продукции с национальным компонентом. Пять проектов-победителей получат поддержку на развитие своего бизнеса.

30 августа на площади перед театром Камала состоится традиционный фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнен заман», начало — в 13.30. А для любителей спортивных соревнований с 28 по 30 августа пройдут состязания по мотосерфингу, которые можно будет наблюдать в акватории реки Казанки.

Празднование 30 августа начнется с торжественного собрания и чествования «Почетных граждан Казани» в Ратуше / Фото: Ильнар Тухбатов

Небо над Казанкой украсят залпы музыкального фейерверка

Празднование в Казани 30 августа начнется с торжественного собрания и чествования «Почетных граждан Казани» в Казанской Ратуше. А в 9.30 на площади у Центра семьи «Казан» стартует мотофестиваль «Два Кремля».

В программе запланированы мото-фристайл шоу, выступление группы «Хитобои». Затем участники сформированной колонной мотоциклов доедут до площади 1 Мая, посетят Казанский ипподром. «Мотопробег можно будет увидеть на центральных улицах города, в 15.00», — уточнил Абзалов.

Учреждения образования в каждом районе проведут праздничные мероприятия для детей с мастер-классами, спортивными соревнованиями, концертными программами в рамках проекта «Город детства». События пройдут на территории перед Центром внешкольной работы на улице Симонова, перед центром дошкольного образования «Заречье» на улице Окольной, а также в обновленном сквере на Авангардной, перед Детской академией на Пионерской и в Горкинско-Ометьевском лесу. Начало мероприятий единое для всех площадок – 10.00.

На площади перед театром Камала в 11.00 развернется республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар / Играй гармонь!». Здесь соберутся более 1 тыс. участников со всего Татарстана и регионов России, которые далее пройдут от театра Камала через ул. Баумана к Спасской башне Казанского Кремля, где будут исполнены полюбившиеся всем народные песни.

В 12.00 на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма «Милли кием», который в этом году посвящен родовым династиям и семейным ценностям. «Приглашаем поучаствовать в гуляниях в национальных костюмах», — пригласил Абзалов.

В 14.00 в самом сердце города — в Казанском Кремле начнется фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult Fest, который представит актуальные направления в области современного искусства. Хедлайнерами заявлены АИГЕЛ, Ильдар Якубов, Elektro Hafiz, Гвидо Мебиус, Ватаннар и другие интересные исполнители.

Перед театром Камала развернется фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар / Играй гармонь!» / Фото: Султан Исхаков

В Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри праздничные мероприятия стартуют также в 14.00. Здесь пройдет фестиваль песенного и танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казанское полотенце», участниками которого станут более 600 певцов и танцоров. Здесь же спектакль представит инклюзивная студия «Эмоция».

На Казанском ипподроме в 14.00 начнется конноспортивный праздник с захватывающими скачками и заездами на приз Президента Республики Татарстан. В программе также — яркая концертная программа и розыгрыш ценных призов.

Вечерняя программа начнется с нового проекта «Голоса Казани», организованного мэрией Казани в рамках Года родных языков и народного единства.

В Казанском кремле пройдет фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult Fest / Фото: Салават Камалетдинов

«В 20.00 приглашаем жителей и гостей столицы к зданию городской мэрии. Здесь артисты казанских уличных театров и мимов из Санкт-Петербурга представят поэтический перфоманс. На балконах они прочтут произведения русских и татарских поэтов», — сказал докладчик. Зрители полностью погрузятся в атмосферу театра при помощи светового шоу, спроецированного прямо на здание. Здесь же состоится подведение итогов на лучшее прочтение произведения о Казани.

В 20.00 на берегу реки Казанки у стен Казанского Кремля на площади перед Дворцом земледельцев пройдет ставший уже традиционным оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный ГСО РТ под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Классические композиции исполнят солисты Большого театра Дмитрий Чеблыков и Мария Буракова.

С 18.00 у Центра семьи «Казан» начнется большая праздничная программа, которая продлится до 22.00. Участниками программы станут известные исполнители — Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группы Brainstorm и Cream Soda.

На площади перед Дворцом земледельцев пройдет традиционный оперный фестиваль «Казанская осень» / Фото: Ильнар Тухбатов

В 22.00 небо праздничного города над акваторией Казанки озарят залпы уникального салюта. «Музыкальный фейерверк представит тандем пиротехнического зрелища и музыкального аккомпанемента. Чтобы услышать музыку, зрителям необходимо будет поймать FM-волну 91,5. Лучшими точками просмотра станут набережная Кремля и Центр семьи „Казан“», — отметил Абзалов.

На праздничных площадках также будет организована выездная торговля изделиями народного промысла и сувенирной продукции. «Учитывая все разнообразие мероприятий, просим быть казанцев очень бдительными. Советуем посещать площадки в масках и пользоваться санитайзерами, которые будут установлены на всех площадках празднования», — отметил докладчик.

В 22.00 небо праздничного города над акваторией Казанки озарят залпы уникального салюта / Фото: Ильнар Тухбатов

Мероприятия в парках Казани начнутся накануне 30 августа

Одно из ближайших событий в преддверии Дня города Казани и Республики Татарстан состоится 28 августа. В этот день в парке Горького откроется выставка «Казань — город трудовой доблести», экспозиция которой расскажет, как столица Татарстана получила это звание.

«Посмотреть выставку казанцы и гости города смогут до середины сентября, а проверить свои знания о республике и узнать ее историю можно будет на квизе, который пройдет в этот же день Горкинско-Ометьевском лесу», — рассказал руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

В парке «Черное озеро» состоится городской праздник «День белого цветка» («Ак чәчәкләр көне»), посвященной медицине и науке. В центре парка появится инсталляция, которую можно будет украсить белыми цветами, а создать их можно будет в зоне мастер-классов.

Выставка в парке Горького «Казань — город трудовой доблести» продлится до середины сентября, рассказал руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов / Фото: kzn.ru

29 и 30 августа часть улицы Марджани станет пешеходной и на ней развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары», в рамках которого будет работать дизайн-маркет и национальная кухня из казанских кафе и ресторанов, откроются образовательные площадки, пройдут мастер-классы, экскурсии. Время работы мероприятия с 12.00 до 21.00 в оба дня.

Основное действие фестиваля пройдет в рамках иммерсивного спектакля, который будет описывать исторические события и традиции Старо-Татарской слободы, а также семейные традиции и истории того времени. Режиссером спектакля выступил Искандер Нуризянов.

На плавучей сцене запланирована двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с участием артистов Татарстана и Башкортостана. В рамках спектакля-застолья «Кабантуй» горожане соберутся за одним столом и вместе проводят закат на озере, рассказывая друг другу истории о своей жизни.

5 сентября в парке «Калейдоскоп» состоится заключительная в этом сезоне детская барахолка, дети сами встанут за прилавки, установят цены или обменяют свои вещи и игрушки. 11 и 12 сентября у Центра семьи «Казан» в рамках Года родных языков и народного единства впервые пройдут Дни Поволжья: это фестиваль новой этнической культуры, объединяющий музыку, театр, традиции и современное искусство народов Поволжья. «В программе фестиваля — театральные представления, перфомансы и музыкальные выступления. На площадке будут работать зоны мастер-классов, ярмарки и фудкорт. А художники и артисты создают тематические арт-объекты, которые установят на территории Центра семьи „Казан“ на время проведения праздника», — рассказал Роберт Гарипов.

Новые участки набережной Казанки откроют в День Республики

В этом году 30 августа запланировано открытие сразу двух благоустроенных участков набережной Казанки. Первый из них — это прогулочная зона на левом берегу (от Кремля до Кировской дамбы), где будут обустроены пешеходная зона вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и лежаки, будут высажены деревья, кустарники и цветочные клумбы. Пешеходная зона увеличится на 1 километр.

Один из открывающихся участков затронет набережную Казанки от здания Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум» / Фото: Салават Камалетдинов

Второй новый участок затронет набережную Казанки от здания Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

«На территории набережной будут функционировать футбольные поля, песчаная площадка для игры в пляжный волейбол, а также площадка для игры в петанк», — уточнил Роберт Гарипов.

Завершающим элементом на этих проходах станет аудио-инсталляция «Речные ворота», которая создается совместно с фондом «Живой город» и Национальной библиотекой РТ. Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой.

«Арт-объект расположится на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки. Пять ворот будут установлены на всем отрезке от здания Национальной библиотеки РТ до Миллениума. Кроме того, откроются четыре новых прохода с ул. Подлужной, связывающие город и реку», — поделился Роберт Гарипов.

В Казани в праздничный день перекроют ряд дорог

«В период проведения мероприятий 30 августа в организации дорожного движения пройдут изменения. Просим казанцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения транспортных средств», — призвал Азат Абзалов.

«Это будет самое массовое мероприятий в этом году», — подытожил Ильсур Метшин / Фото: kzn.ru

В праздничный день будет перекрыта улица Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая, в том числе Ивановский спуск на улице Профсоюзная. Ограничения также затронут улицу Марджани — на участке от улицы Татарстан до ул. Фатыха Карима. Кроме того, будет перекрыт участок по улице Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Также закроют парковочные зоны у Центра семьи «Казан».

«Это будет самое массовое мероприятий в этом году, — подытожил мэр Казани Ильсур Метшин. — на площадки выходят сотни тысяч горожан». За безопасностью граждан будут следить более 1400 сотрудников полиции.

Фото на анонсе: Владимир Васильев