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Общество 3 февраля 2025 09:51

В 2024 году туристы потратили в Казани почти 31 млрд рублей

В минувшем году Казань посетили 4,5 млн туристов – на 12,5% больше, чем в 2023 году. Их время пребывания в городе в среднем составляло 4 суток. На 8% выросло число возвратных туристов, которые посещают столицу Татарстана два раза в год и чаще. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

«Объем трат туристов и экскурсантов за прошлый год составил около 31 млрд рублей, превосходя показатель 2023 года на 29%. В их структуре продолжает увеличиваться доля трат в кафе, барах, ресторанах. На данную категорию приходится более четверти трат. Объекты общественного питания посещают почти 80% туристов, а средний чек составил 1025 рублей», – отметила она.

Средний уровень дохода туристов превышает 83 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей выше показателей 2023 года. Туристы с наибольшим доходом приезжают из Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга.

#туризм #Казань
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