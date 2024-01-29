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В Казани в 2023 году было создано более 11,7 тыс. новых семей
За 12 месяцев 2023 года в Казани зарегистрировали 11,7 тыс. актовых записей о заключении брака. Регистрация большинства браков – 65%, производилась в торжественной обстановке, рассказала на деловом понедельнике исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС Елена Студеникина.
«По результатам 2023 года наиболее активным возрастным периодом для вступления в брак среди мужчин и женщин является возраст от 25 до 34 лет. Самой возрастной в прошлом году стала пара, в которой жениху исполнилось 85 лет, а невесте – 81 год», – прокомментировала она.
Традиционно большинство браков было зарегистрировано с июня по сентябрь – 5,9 тыс., август и сентябрь стали самыми популярными месяцами для этого. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае.
Студеникина также отметила, что для лиц, участвующих в СВО, предусмотрена ускоренная процедура регистрации. В минувшем году Управлением ЗАГС по Казани было зарегистрировано 70 актов в ускоренном порядке.
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