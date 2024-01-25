Татарстан сохранил лидерство в Поволжье по числу зарегистрированных браков

Татарстан сохранил абсолютное лидерство в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных браков. В прошлом году в республике было создано 25 219 семейных союзов. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии ведомства.

По словам докладчика, возраст самого взрослого жениха составил 88 лет, а невесты — 81 год. Она добавила, что лишь 18% молодоженов повторно посетили органы ЗАГС в течение года после создания семьи для регистрации рождения ребенка.

«В 2022 году их было несколько больше — 19,5%. И это говорит о том, что молодые супруги не стремятся расширить свою семью», — констатировала Нигматуллина.

Спикер заметила, что органы ЗАГС сейчас являются единственным учреждением, которое выдает свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния с указанием национальности. В прошлом году при заключении брака этим правом воспользовались 37 042 татарстанца, или более трети подавших соответствующее заявление.

Кроме того, в Татарстане зафиксирован самый низкий в ПФО уровень регистраций смерти на тысячу человек. Снижение по сравнению с 2022 годом составило около 5%. «Всего в прошлом году было зарегистрировано 42 736 актов о смерти, что меньше, чем в допандемийном 2019 году», — заключила начальник управления.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Его открытие состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве.