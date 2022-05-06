В Казани в 154 школах и 304 детсадах установят специальную охранную сигнализацию

В Казани в этом году в 154 школах, 304 детских садах и 20 учреждениях культуры установят специальную охранную сигнализацию. Общая сумма финансирования работ по усилению безопасности образовательных организаций превысит 1,5 млрд рублей.

«Работа по обеспечению безопасности проводится циклично. То есть, наверное, нельзя сказать, что можно остановиться на каком-то этапе, потому что мы понимаем, что какие-то системы, технические средства могут выйти из строя. Меняются регламенты по безопасности, соответственно всегда есть что ремонтировать и модернизировать», — заявил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов во время пресс-тура в лицей №149 и прогимназию №29.

По информации пресс-службы мэрии Казани, в этом году планируется установить и отремонтировать ограждения, калитки и ворота на 376 объектах. На первых этажах 146 зданий будут оборудованы помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, сигнализации и средств передачи тревожных сообщений.

Кроме того, в 13 образовательных организациях и двух учреждениях культуры будут модернизированы системы пожарной безопасности. Систему экстренного оповещения при ЧС оборудуют в 103 школах и 319 детсадах, а также на 11 объектах культуры, в десяти спортивных учреждениях и одном оздоровительном лагере.