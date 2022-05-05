Кнопки тревожной сигнализации модернизировали в 389 образовательных учреждениях Казани

В Казани в 389 образовательных учреждениях модернизировали кнопки тревожной сигнализации. На эти цели было направлено 6 млн рублей. Об этом сообщил журналистам начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время пресс-тура по теме безопасности в лицей №149 и прогимназию №29.

«Работа по обеспечению безопасности проводится циклично. То есть, наверное, нельзя сказать, что можно остановиться на каком-то этапе, потому что мы понимаем, что какие-то системы, технические средства могут выйти из строя. Меняются регламенты по безопасности, соответственно всегда есть что ремонтировать и модернизировать», – заявил руководитель управления.

Директор Департамента телекоммуникационных технологий Казани Руслан Авилов добавил, что наличие кнопки тревожной сигнализации в образовательных организациях обязательно. «Мы предложили оснастить ее двумя брелками дальнего действия. На брелок поступает сигнал и вызываются экстренные службы. Это во всех школах, в этом Казань немного шагнула вперед. В других регионах такого нет», – подчеркнул он.

По словам Авилова, тревожные кнопки и раньше были во всех образовательных учреждениях, но они устарели и были модернизированы. «Пульт действовал на расстоянии 15 – 20 метров. Сейчас радиус управления – 1 км. Ранее данное оборудование работало от телефонных линий. Неудобство в том, что они рвутся как в здании, так и за его пределами. Кроме того, было много ложных срабатываний. И третье – школа платит за услуги связи. Теперь удобно – два брелка. Один может быть у директора, другой – у охранника. И само оборудование российского производства. Лет десять о нем вообще можно не беспокоиться. Очень надежное оборудование», – отметил он.

Директор департамента уточнил, что такое же оборудование устанавливается в учреждениях культуры, спорта, детских лагерях.

Руководитель лицея №149 Фирдауз Вафина рассказала, что доступа на территорию образовательной организации практически нет, даже родителям, чтобы попасть на прием к директору или на встречу с учителем, необходимо заранее записаться.

«Заранее составляется список, утверждается мной и передается на вахту. А там сверяют по списку и пропускают. А так родители не заходят даже на территорию, по видеосвязи вызывают ребенка, вызов передается на вахту. И по внутреннему телефону вахтер вызывает ребенка. С 7.30 до 8.30 детей принимают дежурные администратор и учитель», – пояснила она.

Руководитель лицея заметила, что в учреждении полностью поменяли систему охранной сигнализации на более мощную с громким оповещением. «Микрофон установлен в кабинете директора. Информация по нему передается во все помещения. Везде есть громкоговорители. В моем кабинете также установлен большой экран, на который выводится изображение с видеокамер», – сказала она.

Директор прогимназии № 29 Ольга Лонщакова сообщила, что в прошлом году учреждение было полностью обеспечено системой безопасности. «У нас два охранника на выходные дни и ночное время. В дневное время, с 7 утра до 19 часов, работает ЧОП. Мы заключили договор. Охранник встречает родителей, детей. На второй этаж мы никого не пропускаем, только детей. У нас два здания – детского сада и начальной школы. В детсаду – 135 воспитанников, а в школе – 115 детей. У нас четыре класса, две параллели», – проинформировала она.

С конца прошлого учебного года в Казани проводится комплексная работа по усилению безопасности образовательных учреждений. Были проверены 645 объектов, находящихся в ведении Управления образования, – это здания школ, детсадов и допобразования. Во всех организован пропускной режим. В 81 учреждении оборудованы отдельные комнаты охраны, в 60 – системы экстренного оповещения. Кнопки тревожной сигнализации модернизированы в 175 школах, 181 детском саду, 11 дошкольных учреждениях, семи детских оздоровительных лагерях, пяти объектах спорта и 10 объектах культуры.

В этом году планируется установить и отремонтировать ограждения, ворота на 376 объектах. На первых этажах 146 зданий будут оборудованы помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, сигнализации и средств передачи тревожных сообщений.

Кроме того, в 13 образовательных организациях и двух учреждениях культуры будут модернизированы системы пожарной безопасности, а в 154 школах, 304 детсадах и 20 объектах культуры установлены охранные сигнализации. Систему экстренного оповещения при ЧС оборудуют в 103 школах, 319 детсадах, 11 объектах культуры, 10 спортивных учреждениях и одном оздоровительном лагере.