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В Казани увеличилась доля квартир в недавних новостройках, сдаваемых посуточно
В Казани 37% квартир, сдаваемых посуточно, расположены в новостройках, построенных с 2015-го. Причем за последние три года объем предложений о «посутке» в таких домах увеличился на 13%, следует из данных РБК.
Отметим, что по доле квартир, сдаваемых посуточно в недавних новостройках, Казань попала в топ-10 регионов России. Для сравнения: на первом месте этого топа оказался Краснодар, где 75% квартир, сдаваемых посуточно, расположены в новых домах, построенных с 2015-го.
Также в этом рейтинге оказался Ростов-на-Дону (61% квартир для «посутки» находятся в недавних новостройках), Пермь (52%), Новосибирск (49%), Воронеж (47%), Уфа (46%), Санкт-Петербург (44%), Екатеринбург (40%) и Самара (39%).
А вот в Москве лишь 25% квартир, сдаваемых посуточно, расположены в недавних новостройках. При этом за последние три года эта доля «упала» на 3%.
Ранее был назван срок окупаемости студий в Казани при сдаче в аренду. Отметим, что в Набережных Челнах доходность от инвестиций в такую недвижимость оказалась выше.
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