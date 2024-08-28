Назван срок окупаемости студий в Казани при сдаче в аренду

В Казани доходность студий площадью до 28 кв. м. при сдаче в аренду составила 4,3%. Иными словами, инвестиции в такую недвижимость будут окупаться 23 года, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Уточняется, что при подсчетах эксперты брали среднюю стоимость казанской квартиры-«малютки» (6,2 млн рублей) и среднюю ставку аренды (22,6 тыс. рублей при сдаче помесячно).

Интересно, что в Набережных Челнах доходность от инвестиций в такую недвижимость оказалась выше: 5,7%. То есть, там ваши вложения будут «отбиваться» 17,6 лет. Отметим, что средняя стоимость квартиры-студии в Автограде – 4 млн рублей, а сдают их в аренду за 19 тыс. рублей в месяц в среднем.

Самая высокая инвестиционная доходность у недвижимости в Махачкале (19,8% годовых, срок окупаемости – 5 лет), а также в Грозном (14,1% годовых, срок окупаемости – 7,1 лет) и в Брянске (9,1% годовых, срок окупаемости – 11 лет).

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов, где за последний месяц подешевела аренда «двушки». При этом снимать однокомнатную квартиру в столице РТ стало дороже.