В Казани утверждены правила содержания трубопроводов и ливневок

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В столице Татарстана утверждены правила содержания подземных коммуникаций на территории города. Соответствующее постановление исполкома Казани подписал его руководитель Рустем Гафаров.

Из правил следует, что владельцы подземных коммуникаций (трубопроводов, коллекторов, кабельных сетей и иных) обязаны проводить профилактические осмотры, текущий и капитальный ремонт инженерных сетей в регламентные сроки, а также регулярно проверять, на месте ли люки и решетки, закрыты ли колодцы.

Провалы и просадки грунта, открытые, поврежденные или разрушенные колодцы должны немедленно ограждаться и обозначаться соответствующими предупреждающими знаками. К устранению аварий следует приступать незамедлительно. Ответственность за ликвидацию последствий аварий и восстановление благоустройства также ложится на владельцев.

Асфальтобетон, уложенный в ходе ремонтных и аварийных работ, должен быть не хуже предыдущего. Вывоз загрязнений всех видов, извлеченных из подземных коммуникаций, следует производить сразу же. Подтопления, возникшие из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются владельцами последних (включая в том числе скол и вывоз образовавшегося на тротуарах и проезжей части льда).

Бесхозяйные, неэксплуатируемые подземные коммуникации в зависимости от их назначения до момента определения эксплуатирующей организации должны поддерживаться в надлежащем безопасном состоянии балансодержателями, эксплуатирующими соответствующие виды инженерных сетей.

Помимо прочего, не допускаются сброс поверхностных вод с территорий организаций в сети хозяйственно-бытовой канализации, строительство и реконструкция подземных коммуникаций с отступлением от проекта или из некондиционных материалов, устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок, подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледи от утечки воды из-за неисправности подземных коммуникаций, сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории, сброс снега и отходов всех видов в подземные коммуникации.

Кроме того, под запретом нахождение дождеприемных колодцев в засоренном состоянии, подключение и сброс стоков хозяйственно-фекальной канализации в ливневую канализацию и наоборот, строительство инженерных сетей без оформления ордера на производство земляных работ, засыпка колодцев и их самовольная консервация, произвольное отведение поверхностных вод в систему канализации, эксплуатация вновь построенных инженерных сетей без оформления и сдачи исполнительной документации и так далее.

За невыполнение или нарушение правил предусмотрена административную ответственность по статье 3.3 КоАП РТ («Нарушение правил содержания подземных коммуникаций»). Для должностных лиц размер штрафа составляет от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для юридических – от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.