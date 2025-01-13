«Полное безобразие». Метшин возмутился ростом числа нарушений при земляных работах

В 2024 году в Казани за нарушение правил благоустройства составили более 1,2 тыс. протоколов. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

«В ходе подготовки к саммиту БРИКС основной упор был сделан на окончательное и своевременное приведение в надлежащий вид территорий и зданий. Наибольшее количество протоколов было составлено за нарушения при приведении земляных работ – 601 из 1249. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 11%», – отметил он.

Так, 282 раза после проведения земляных работ подрядчики забывали про благоустройство территории. В 183 случаях работы проводились без ордера. Также были зарегистрированы 136 фактов нарушений условий ордера. Наибольшее количество замечаний получили филиалы и подрядчики АО «Сетевая компания». На их долю приходится почти 30% протоколов. Среди предприятий сотовой связи отличилось публичное акционерное общество «Ростелеком» – девять протоколов).

«Половина нарушений приходится на земляные работы. У нас такого давно не было. Прошу обратить пристальное внимание. Почти 300 фактов – это, конечно, полное безобразие», – прокомментировал доклад коллеги мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Комитет ЖКХ во избежание подобных нарушений подготовил проект Правил содержания подземных коммуникаций, сказал Минвалеев. Сейчас он находится на согласовании и утверждении у руководителя исполкома Казани. Нарушение правил грозит юридическим лицам штрафом до 500 тысяч рублей.