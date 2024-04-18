В Казани утвердили новый состав Антитеррористической комиссии. Соответствующее постановление опубликовано в сегодняшнем выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

«В целях совершенствования работы по профилактике терроризма и экстремизма, реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ „О противодействии терроризму“ постановляю постановление мэра г.Казани от 13.04.2023 № 33 „Об Антитеррористической комиссии в г.Казани“ признать утратившим силу», — сказано в документе.

Председателем комиссии назначен мэр Ильсур Метшин, его первым заместителем — руководитель горисполкома Рустем Гафаров, секретарем — главный специалист отдела координации программ в сфере профилактики правонарушений аппарата горисполкома Павел Новлянский.

Также в качестве заместителя председателя комиссии указаны замначальника Управления ФСБ Российской Федерации по Татарстану Павел Береснев, глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов, глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, глава Администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков и глава Администрации Советского района Роман Фатхутдинов.