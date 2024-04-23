В Казани рассматривают новые правила проезда на общественном транспорте

В Казани хотят принять усовершенствованные правила пользования городским общественным транспортом. Сейчас разработанный документ проходит антикоррупционную экспертизу. Цель его принятия - повысить культуру обслуживания пассажиров, безопасность и сохранность подвижных составов.

Согласно опубликованным правилам, пассажиров обяжут в транспорте, имеющем две двери, заходить через заднюю дверь, а выходить - через обе двери. В транспортных средствах, имеющих три двери, посадка должна будет проходить через заднюю и среднюю дверь, а выход через все двери.

Уточняется, что через переднюю дверь могут входить только пассажиры с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды и престарелые граждане, а также работники городского пассажирского транспорта при исполнении ими служебных обязанностей.

Пассажирам запрещается входить в салон с едой, а также с багажом и в одежде, которые могут испачкать других пассажиров, заходить в автобус пьяным, а также пить алкоголь во время поездки.

Предлагается запретить людям стоять у передней двери салона, так как это затрудняет водителю наблюдение за входом и выходом пассажиров.

«За правонарушения на транспорте пассажир несет административную ответственность в соответствии с Кодексом РТ об административных правонарушениях», - говорится в документе.

В свою очередь, водитель транспортного средства должен строго придерживаться расписания движения и следовать по определенному схемой маршруту со всеми остановками на пунктах, соблюдать скорость движения, дистанцию и интервал в установленном порядке, без резкого набора скорости и торможений.

Еще «рулевого» обяжут быть вежливым и предупредительным в обращении с пассажирами, правильно и четко объявлять остановки и предупреждать о любых изменениях маршрута.

Что касается остановки «по требованию пассажиров», то водитель обязан остановиться, если пассажир заранее уведомит кондуктора или водителя о необходимости остановки и на самом остановочном пункте имеются лица, ожидающие прибытия транспортного средства.

Еще водителей обяжут начинать движение только при закрытых дверях салона и продавать контрольные билеты только при полной остановке.