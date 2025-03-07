В Казани уточнили планы по повышению платы за парковку на Лево- и Право-Булачной

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В столице Татарстана частично скорректировали планы по увеличению тарифов на парковку в некоторых зонах. Проект соответствующего постановления исполкома города пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет об улицах Лево-Булачной (четная сторона, от пересечения с улицей Галиаскара Камала до пересечения с улицей Парижской Коммуны, 6 машино-мест) и Право-Булачной (нечетная сторона, от дома №47 до пересечения с улицей Астрономической, от пересечения с улицей Астрономической до дома №41, от дома №37 до пересечения с улицей Мусы Джалиля, возле дома №13, 44 машино-места).

Сейчас стоянка автомобиля на этих двух улицах обходится в 50 рублей в час. Изначально стоимость парковки здесь планировали поднять до 100 рублей в час, но теперь предполагается, что она будет равняться 70 рублям в час.

Вместе с тем документ предполагает, что тариф на парковку повысится с 50 до 70 рублей в час еще на четырех участках в центре города. Это улица Айдинова (четная сторона, от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Тихомирнова, 22 машино-места), улица Карла Фукса (обе стороны, от пересечения с улицей Большой Красной до пересечения с улицей Бехтерева, 22 машино-места), улица Зайни Султана (четная сторона, от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до дома №6, 8 машино-мест) и улица Чернышевского (нечетная сторона, от пересечения с улицей Московской до пересечения с улицей Лево-Булачной, 13 машино-мест).