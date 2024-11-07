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Общество 7 ноября 2024 07:30

В Казани установят подсветку и благоустроят территорию Белой мечети

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В Казани установят подсветку и благоустроят территорию Белой мечети
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани установят подсветку на Ново-Слободской, или Белой мечети. Также планируется провести благоустройство территории и инженерные коммуникации к зданию. Проект получить положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Недавно, в середине октября, культовое сооружение, расположенное на улице Кызыл Татарстан, открыло свои двери. Специалисты восстановили его исторический облик, в том числе минарет, который отсутствовал около 100 лет.

Согласно документу, обновление здания и окружающей его территории будет продолжено. Так, планируется прокладка внешних коммуникаций: водопровода, канализации, электросетей, газоснабжения, тепловых сетей. Также появится архитектурная подсветка с акцентом на минарете, расположенном в центре крыши. Основной корпус планируется осветить более сдержанно, притом так, чтобы свет не оказывал влияния на фасады. Еще одним нововведением станет временный павильон возле входных ворот со стороны улицы Кызыл Татарстан.

По проекту, по красной линии улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков по границам участка восстанавливается кирпичное ограждение с коваными металлическими заполнениями, воротами и калиткой с каждой стороне.

По дворовым границам будет установлена кованая металлическая ограда. На территории будут устроены дорожки с брусчатым покрытием, отмостки по периметру здания, а свободные участки будут озеленены узкими газонами вдоль западного и восточного фасадов.

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#мечеть #комитет рт по охране наследия
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