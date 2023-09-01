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В Казани установят мемориальную доску памяти заслуженной артистки ТАССР Зифы Басыровой
На фасаде дома по ул.Татарстан, 16 в Казани установят мемориальную доску для увековечения памяти заслуженной артистки ТАССР Зифы Басыровой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Мемориальную доску установят по инициативе Минкультуры РТ и Татарской государственной филармонии им.Габдуллы Тукая. На нее нанесут надпись на двух языках – татарском и русском: «В этом доме в 1955 — 1979 гг. жила выдающаяся татарская певица и актриса театра, заслуженная артистка ТАССР Зифа Зямиловна Басырова».
Балансосодержателя доски определит МО Казани.
Напомним, в День города в Казани открыли мемориальную доску в честь государственного деятеля Анвара Багаутдинова – она появилась на фасаде дома по улице Маяковского, 19, где в 1984 – 2002 годы жил политик.
Справка:
Зифа Басырова – драматическая актриса и певица, заслуженная артистка ТАССР (1950). Родилась 4 июля 1910 года в деревне Муслюмово Муслюмовского района Татарстана.
Окончила Казанское театральное училище в 1936 году, после чего работала в Татарском государственном академическом театре им. Галиаскара Камала.
С 1956 года Зифа Басырова стала солисткой Татарской государственной филармонии. Преимущественно выступала в музыкальных спектаклях.
Умерла 7 февраля 1979 года.
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