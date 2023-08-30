В Казани открыли мемориальную доску в честь государственного деятеля Анвара Багаутдинова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В День Республики Татарстан в Казани установили мемориальную доску в честь государственного деятеля Анвара Багаутдинова. Она появилась на фасаде дома по улице Маяковского, 19, где в 1984 – 2002 годы жил политик.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску, посвященную памяти Анвара Бадретдиновича Багаутдинова – выдающегося человека, оставившего глубокий след в истории нашей республики и страны в целом», – сказал на церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Багаутдинов начал свою трудовую деятельность в 1941 году трактористом. В 1943 – 1950 годах служил в рядах Советской армии, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1945 году в составе воздушно-десантных войск принял участие в первом Параде Победы в Москве.

Кроме того, 14 лет он являлся первым секретарем Азнакаевского райкома КПСС ТАССР, рассказал руководитель республики.

«Решительность, смелость, большой политический опыт послужили тому, что в 1983 году его избрали председателем Президиума Верховного Совета ТАССР. В 1984 – 1986 годы он занимал должность заместителя Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР», – сказал Минниханов.

По словам Раиса РТ, сослуживцы ценили Багаутдинова за профессионализм, политический талант и мудрость. «Его самоотверженный труд во имя Татарстана и всей нашей страны отмечен на самом высоком уровне. Светлая память об Анваре Бадретдиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнул он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин назвал открытие мемориальной доски Багаутдинову «волнительным и долгожданным событием». В республике принято увековечивать память о людях, которые внесли вклад в развитие Татарстана, добавил он.

«Мне посчастливилось работать с ним в Альметьевском горкоме партии. Как сейчас помню нашу первую встречу, когда он пригласил меня на беседу о состоянии коммунального хозяйства Альметьевска и планах по его развитию. Это настоящий учитель», – заметил глава парламента.

Он отметил, что Багаутдинов с уважением относился к своим коллегам. «Приходилось работать со многими, кто был резок, требователен, а Анвар Бадретдинович, благодаря своей подготовленности, подходил к делу аккуратно. Это сильнее – такая серьезная, обстоятельная беседа, которая заставляет задуматься о своей роли и работать на полную мощь. И это впечатление о нем я сохранил в своей памяти», – сообщил Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Супруга Багаутдинова Наиля Тухватовна поблагодарила руководство республики за высокую оценку трудовой деятельности своего мужа.

«Мы прожили с ним более 50 лет. Он был интеллигентным, добрым, порядочным, обязательным, отзывчивым человеком. Всегда был верен своим идеалам. Его кредо в жизни – максимально служить народу. Этого правила он придерживался всю свою жизнь», – вспомнила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В мероприятии также приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госсовета РТ, дочь и сестра Багаутдинова – Фарида Анваровна и Равза Бадретдиновна.

Автором мемориальной доски стал скульптор Тимофей Тюрин.