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В Казани установили новые дорожные знаки на участке по проспекту Универсиады
В Казани установили дорожные знаки о запрете остановки по проспекту Универсиады на участке от ул. Назарбаева до Даурской. Уточняется, что запрещающий знак дополнен предупреждающим знаком - «Работает эвакуатор».
Как сообщили в комитете по транспорту столицы РТ, цель установки - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения Администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Ранее сообщалось, где в Казани ограничат движение транспорта из-за «Игр будущего».
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