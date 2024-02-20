В Казани установили новые дорожные знаки на участке по проспекту Универсиады

В Казани установили дорожные знаки о запрете остановки по проспекту Универсиады на участке от ул. Назарбаева до Даурской. Уточняется, что запрещающий знак дополнен предупреждающим знаком - «Работает эвакуатор».

Как сообщили в комитете по транспорту столицы РТ, цель установки - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения Администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Ранее сообщалось, где в Казани ограничат движение транспорта из-за «Игр будущего».