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В Казани ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за «Игр будущего»
Мэрия Казани сообщила жителям и гостям столицы РТ, на каких участках ограничат движение из-за «Игр будущего».
Так, до 23:59 28 февраля ограничат ул. Абдуллы Бичурина, от здания №46 по ул. Чистопольская до ул. Сибгата Хакима;
Также с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 28 февраля ограничение будет действовать по периметру цирка от Кремлёвской набережной и Кремлёвской дамбы до парковки на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона;
Еще с 00:00 21 февраля 2024 года до 23:59 1 марта ограничат ул. Хади Такташа, от Спартаковской до Марселя Салимжанова, и заездные карманы по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием технопарка «ИТ-парк им.Башира Рамеева».
«Других ограничений не планируется», - говорится в сообщении.
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