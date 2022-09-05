«Его должны знать наши дети»: в Казани открыта памятная доска поэту Роберту Миннуллину

В Казани сегодня открыли мемориальную доску татарскому поэту и политическому деятелю Роберту Миннуллину. Она установлена на фасаде дома №16А по улице Толстого, где народный поэт Татарстана проживал с 2000 по 2020 год. Автором памятной доски выступил скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На торжественной церемонии Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев отметил, что творчество Роберта Миннуллина почитают как жители Татарстана, так и Илишевского района Башкортостана, где родился поэт.

«Хорошо, что у нас есть вот такие любимые нашим народом поэты, писатели, их много, и пусть будет еще больше. У каждого из них свой путь к душе читателя. Я бы сказал, что Роберт Миннуллин – один из самых талантливых среди них. Настолько добрые, исходящие из самого сердца у него стихи. За книгу “Кучтэнэч” он удостоился республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Если посмотреть его литературный путь, не осталось премии, которой бы он не получил», – заявил первый Президент РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шаймиев подчеркнул, что важно сохранить память о Роберте Миннуллине, «передавать от поколения к поколению». «Мы и в будущем должны его вспоминать, почитать наших выдающихся личностей. Обладая самобытным талантом, он оставил очень глубокий след. Его стихи должны знать наши дети и внуки, потому что он был великим поэтом», – убежден Государственный Советник.

Он добавил, Роберт Миннуллин очень любил людей, для него не было «ни сословий, ни возрастов». В завершение своего выступления Шаймиев прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное этому татарскому поэту.



Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал Роберта Миннуллина «выдающимся человеком нашей эпохи». Он упомянул, что предложение Союза писателей и Министерства культуры об установлении памятной доски было поддержано руководством республики.

«В парламенте он был незаменимым человеком. С виду тихий, но когда возникали принципиальные вопросы, часто делал выдающиеся выступления. И для тех, кто сомневался, думал, может быть, по-другому о пути развития Татарстана, Роберт Мугаллимович находил нужные слова, доходил до сердца каждого. Памятная доска – это еще один знак того, что мы помним, следуем его заветам», – сказал Мухаметшин.

Вдова поэта Клара Миннуллина поблагодарила жильцов дома, на котором появилась памятная доска, за инициативу, которую они проявили для ее установки. «Они собирали подписи, потом ходатайствовали. И вот доска установлена. Соседи всегда тепло о нем вспоминают. Говорят, что он был добрый, простой в общении», – заметила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роберт Миннуллин родился в Башкирской АССР. Работал журналистом, главным редактором Татарского телевидения, газеты «Яшь ленинчы». С 1990 по 2014 год был народным депутатом, депутатом Государственного Совета РТ. С 1995 по 2000 год возглавлял постоянную комиссию Госсовета РТ по культуре и национальным вопросам.

В 2000 – 2004 годы был заместителем Председателя Госсовета РТ, а в 2004 – 2014-е – председателем комиссии парламента по установлению идентичности текстов законов Татарстана на татарском и русском языках.

Он является автором более 70 книг, на его стихи написали песни Сара Садыкова, Рустем Яхин, Резеда Ахиярова, Ильгиз Закиров и другие композиторы. Имя Роберта Миннуллина присвоено Республиканской детской библиотеке Татарстана.