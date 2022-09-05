«Его должны знать наши дети»: в Казани открыта памятная доска поэту Роберту Миннуллину
В Казани сегодня открыли мемориальную доску татарскому поэту и политическому деятелю Роберту Миннуллину. Она установлена на фасаде дома №16А по улице Толстого, где народный поэт Татарстана проживал с 2000 по 2020 год. Автором памятной доски выступил скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин.
На торжественной церемонии Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев отметил, что творчество Роберта Миннуллина почитают как жители Татарстана, так и Илишевского района Башкортостана, где родился поэт.
«Хорошо, что у нас есть вот такие любимые нашим народом поэты, писатели, их много, и пусть будет еще больше. У каждого из них свой путь к душе читателя. Я бы сказал, что Роберт Миннуллин – один из самых талантливых среди них. Настолько добрые, исходящие из самого сердца у него стихи. За книгу “Кучтэнэч” он удостоился республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Если посмотреть его литературный путь, не осталось премии, которой бы он не получил», – заявил первый Президент РТ.
Шаймиев подчеркнул, что важно сохранить память о Роберте Миннуллине, «передавать от поколения к поколению». «Мы и в будущем должны его вспоминать, почитать наших выдающихся личностей. Обладая самобытным талантом, он оставил очень глубокий след. Его стихи должны знать наши дети и внуки, потому что он был великим поэтом», – убежден Государственный Советник.
Он добавил, Роберт Миннуллин очень любил людей, для него не было «ни сословий, ни возрастов». В завершение своего выступления Шаймиев прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное этому татарскому поэту.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал Роберта Миннуллина «выдающимся человеком нашей эпохи». Он упомянул, что предложение Союза писателей и Министерства культуры об установлении памятной доски было поддержано руководством республики.
«В парламенте он был незаменимым человеком. С виду тихий, но когда возникали принципиальные вопросы, часто делал выдающиеся выступления. И для тех, кто сомневался, думал, может быть, по-другому о пути развития Татарстана, Роберт Мугаллимович находил нужные слова, доходил до сердца каждого. Памятная доска – это еще один знак того, что мы помним, следуем его заветам», – сказал Мухаметшин.
Вдова поэта Клара Миннуллина поблагодарила жильцов дома, на котором появилась памятная доска, за инициативу, которую они проявили для ее установки. «Они собирали подписи, потом ходатайствовали. И вот доска установлена. Соседи всегда тепло о нем вспоминают. Говорят, что он был добрый, простой в общении», – заметила она.
Роберт Миннуллин родился в Башкирской АССР. Работал журналистом, главным редактором Татарского телевидения, газеты «Яшь ленинчы». С 1990 по 2014 год был народным депутатом, депутатом Государственного Совета РТ. С 1995 по 2000 год возглавлял постоянную комиссию Госсовета РТ по культуре и национальным вопросам.
В 2000 – 2004 годы был заместителем Председателя Госсовета РТ, а в 2004 – 2014-е – председателем комиссии парламента по установлению идентичности текстов законов Татарстана на татарском и русском языках.
Он является автором более 70 книг, на его стихи написали песни Сара Садыкова, Рустем Яхин, Резеда Ахиярова, Ильгиз Закиров и другие композиторы. Имя Роберта Миннуллина присвоено Республиканской детской библиотеке Татарстана.